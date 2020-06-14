ABD'li şarkıcı Halsey: DNA testi yaptırdım ve yüzde 11 Türk çıktım
Macar asıllı ABD’li şarkıcı Halsey, Twitter hesabında bir Türk hayranının baklavayı Türkiye’de yemesini tavsiye etmesi üzerine verdiği cevapta DNA testi yaptırdığını ve yüzde 11 oranında Türk çıktığını söyledi.
Bir Türk hayranının Twitter’da “Türkiye’de baklava yemeni tavsiye ediyorum” mesajına yanıt veren Hasley, şöyle yazdı:
"Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Sonra DNA testi yaptırdım ve pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu gördüm. Sadece yüzde 11’lik bir oran ama baklavayı sevmeme yetiyor."