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  3. 14 Haziran 2020 23:05

ABD'li şarkıcı Halsey: DNA testi yaptırdım ve yüzde 11 Türk çıktım

Macar asıllı ABD’li şarkıcı Halsey, Twitter hesabında bir Türk hayranının baklavayı Türkiye’de yemesini tavsiye etmesi üzerine verdiği cevapta DNA testi yaptırdığını ve yüzde 11 oranında Türk çıktığını söyledi.

ABD'li şarkıcı Halsey: DNA testi yaptırdım ve yüzde 11 Türk çıktım

Hasley’in paylaşımı büyük beğeni alırken çok sayıda Türk hayranı da yorum yaptı. 

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ABD'li şarkıcı Halsey: DNA testi yaptırdım ve yüzde 11 Türk çıktım

 Bir Türk hayranının Twitter’da  “Türkiye’de baklava yemeni tavsiye ediyorum” mesajına yanıt veren Hasley, şöyle yazdı:

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ABD'li şarkıcı Halsey: DNA testi yaptırdım ve yüzde 11 Türk çıktım

"Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Sonra DNA testi yaptırdım ve pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu gördüm. Sadece yüzde 11’lik bir oran ama baklavayı sevmeme yetiyor."

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ABD'li şarkıcı Halsey: DNA testi yaptırdım ve yüzde 11 Türk çıktım

Kimdir bu "Halsey"? Ashley Nicolette Frangipane, 29 Eylül 1994 yılında New Jersey’de dünyaya geldi. Annesi hastane güvenlikçisi babası ise araba satıcısıdır. Babası Afrika kökenli olan Halsey’nin annesi ise İtalyan ve İrlanda kökenlidir.

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