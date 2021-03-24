ABD'de yaşayan Tolga Karel'in hayali gerçek oldu!

Pandemide işleri açılan Karel, 'Şirketlerimin bu sene Allah nasip ederse büyüme, büyüdükçe manevi olarak küçülme yılı 2021... Şirketlerimin biri nakliyat diğeri de lojistik olarak çalışacak. Nasipse hedefim 2026'da 100 TIR'lık şirketimin CEO’luğunu yapmak. Ben bu yola çıkarken bir sözüm vardı, bilenler bilir 'çıraklığını yapmadığım işin ustası olamazsın' şimdi ustalık döneminin başındayım rabbim yar ve yardımcım olsun' mesajını paylaştı.

ÜÇ ÇOCUĞU VAR

Tolga Karel'in ilk eşi Günay Musayeva'dan Cihangir adlı bir Sarah Socott'tan da Mia ve Kenan adlı 2 çocuğu var.