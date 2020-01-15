ABD'li oyuncudan itiraf: "Seksi giyin dedi"
ABD'li oyuncu Reese Witherspoon, yıllar önce bir stüdyo yöneticisinin kendisine 'İtici' dediğini ve film seçmelerinde seksi giyinmesi gerektiği söylendiğini anlattı.
Reese Witherspoon, The Hollywood Reporter’a verdiği röportajda, 20 yıl öncesine ait bir anısını paylaştı.
1999 yapımı 'Election'da (Seçimler) rol aldıktan sonra yöneticilerin kendisini bir cadaloz olarak gördüğünü belirten 43 yaşındaki aktris, "Menajerim aradı, 'Gidip stüdyo yöneticisiyle görüşmen gerekiyor çünkü seni onaylamayacak. Seni gerçekten 'Election’daki karakterin gibi sanıyor ve itici buluyor. Giderken seksi giyin' dedi” ifadelerini kullandı.
Witherspoon, "Bir kadın için kullanıldığında ‘cadaloz’ kelimesinin tanımı teknik olarak ‘yaman huyu ve konuşması olan kadın’ demek. Bugünlerde ben bunu aklındakini açıkça söyleyen ve kendisini hafife alan sisteme karşı sesini çıkaran bir kadın olarak anlıyorum. Bu yüzden ‘Teşekkür ederim. Ben bir cadalozum’ demek istiyorum" şeklinde konuştu.