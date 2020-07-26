ABD’li şarkıcı Della Miles’ten Ayasofya teşekkürü

'AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASI...'

Türkiye aşığı olduğunu her fırsatta dile getiren ve 2 yıl önce Müslüman olan, geçen Eylül ayında da Konya'daki Şeb-i Arus törenlerinde ilahi okuyan Della Milas, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.