ABD’li şarkıcı Della Miles’ten Ayasofya teşekkürü
ABD'li dünyaca ünlü usta soul rock sanatçısı Della Miles, Ayasofya Camisi'nin 86 yıl sonra ibadete açılmasının, Müslüman alemi için önemli olduğunu belirtip, emeği geçenlere teşekkür etti
ABD'li dünyaca ünlü usta soul rock sanatçısı Della Miles, Ayasofya Camisi'nin 86 yıl sonra ibadete açılmasının, Müslüman alemi için önemli olduğunu belirtip, emeği geçenlere teşekkür etti
Michael Jackson ve Whitney Houston ile yıllarca aynı sahneyi paylaşan ABD'li dünyaca ünlü soul rock sanatçısı Della Miles, sahne almak için geldiği İzmir'in Çeşme ilçesindeki Ilıca Halk Plajı'nda yürüyüş yaptı.
Plajda hayranlarının ilgisi ile karşılaşan Miles, hayranlarını kırmayıp, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Türkiye'deki ilk konserini, 2004 yılında verdiğini belirten Miles, "Türkiye ile beni Çeşme tanıştırdı. Burada çok güzel insanlar tanıdım" dedi.