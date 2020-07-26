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  3. 26 Temmuz 2020 11:21

ABD’li şarkıcı Della Miles’ten Ayasofya teşekkürü

ABD'li dünyaca ünlü usta soul rock sanatçısı Della Miles, Ayasofya Camisi'nin 86 yıl sonra ibadete açılmasının, Müslüman alemi için önemli olduğunu belirtip, emeği geçenlere teşekkür etti

ABD’li şarkıcı Della Miles’ten Ayasofya teşekkürü

ABD'li dünyaca ünlü usta soul rock sanatçısı Della Miles, Ayasofya Camisi'nin 86 yıl sonra ibadete açılmasının, Müslüman alemi için önemli olduğunu belirtip, emeği geçenlere teşekkür etti

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ABD’li şarkıcı Della Miles’ten Ayasofya teşekkürü

Michael Jackson ve Whitney Houston ile yıllarca aynı sahneyi paylaşan ABD'li dünyaca ünlü soul rock sanatçısı Della Miles, sahne almak için geldiği İzmir'in Çeşme ilçesindeki Ilıca Halk Plajı'nda yürüyüş yaptı.

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ABD’li şarkıcı Della Miles’ten Ayasofya teşekkürü

Plajda hayranlarının ilgisi ile karşılaşan Miles, hayranlarını kırmayıp, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Türkiye'deki ilk konserini, 2004 yılında verdiğini belirten Miles, "Türkiye ile beni Çeşme tanıştırdı. Burada çok güzel insanlar tanıdım" dedi.

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ABD’li şarkıcı Della Miles’ten Ayasofya teşekkürü

'AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASI...'
Türkiye aşığı olduğunu her fırsatta dile getiren ve 2 yıl önce Müslüman olan, geçen Eylül ayında da Konya'daki Şeb-i Arus törenlerinde ilahi okuyan Della Milas, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

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