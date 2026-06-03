A.B.İ'nin güzel Çağla'sı Afra Saraçoğlu'nun vedası olay oldu
Başrolünü Kenan İmirzalıoğlu ile paylaştığı A.B.İ dizisinde 'Çağla' karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, 17. bölüm itibarıyla diziye veda ettiğini duyurdu. Kendi isteğiyle ayrıldığını belirten Saraçoğlu, "Karakterimin hikayesi bitti, dinleneceğim" dedi. Magazin kulislerinde ise Saraçoğlu'nun yerine diziye Sinem Kobal'ın dahil olacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Ekranların sevilen yapımlarından biri olan ve ikinci sezon onayını alarak izleyiciyi sevindiren A.B.İ dizisinde, sezon finali öncesi şoke eden bir ayrılık yaşandı.
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Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ile paylaşan ve dizide 'Çağla' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu, dün akşam yayınlanan 17. bölümle birlikte projenin kadrosundan resmen ayrıldı.
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Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınlayarak hem ekibe hem de izleyicilere veda etti.
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Geçtiğimiz günlerde muhabirlerin sorularını yanıtlayarak ayrılık sinyalleri veren Saraçoğlu, projenin başından beri bir sezonluk anlaşması olduğunu doğrulamıştı.
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