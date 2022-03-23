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  4. Ablası tutuklanan Ciciş Ceyda Ersoy'dan olay yaratan paylaşım

Ablası tutuklanan Ciciş Ceyda Ersoy'dan olay yaratan paylaşım

Esra Ersoy'un "13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu" gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından kardeşi Ceyda Ersoy'un paylaşımı olay oldu.

Ablası tutuklanan Ciciş Ceyda Ersoy'dan olay yaratan paylaşım - Resim: 1

Kamuoyunda 'Ciciş Kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle geçtiğimiz gün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ablası tutuklanan Ciciş Ceyda Ersoy'dan olay yaratan paylaşım - Resim: 2

Tutuklanan Esra Ersoy'un kardeşi Ceyda Ersoy ise sosyal medyada bir açıklamada bulunarak ablasının yanında olduğunu dile getirdi.

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Ablası tutuklanan Ciciş Ceyda Ersoy'dan olay yaratan paylaşım - Resim: 3

Sosyal medyayı aktif kullanan Ceyda Ersoy, ilerleyen saatlerde yeni bir paylaşımda daha bulundu.

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Ablası tutuklanan Ciciş Ceyda Ersoy'dan olay yaratan paylaşım - Resim: 4

Ersoy'un paylaşımı görenleri hayrete düşürdü.

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