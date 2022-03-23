Ablası tutuklanan Ciciş Ceyda Ersoy'dan olay yaratan paylaşım
Esra Ersoy'un "13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu" gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından kardeşi Ceyda Ersoy'un paylaşımı olay oldu.
Kamuoyunda 'Ciciş Kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle geçtiğimiz gün tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Tutuklanan Esra Ersoy'un kardeşi Ceyda Ersoy ise sosyal medyada bir açıklamada bulunarak ablasının yanında olduğunu dile getirdi.
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Sosyal medyayı aktif kullanan Ceyda Ersoy, ilerleyen saatlerde yeni bir paylaşımda daha bulundu.
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Ersoy'un paylaşımı görenleri hayrete düşürdü.
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