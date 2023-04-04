Abonelik ücretine zam yapan Şeyma Subaşı'nın yeni kazancı dudak uçuklattı
Instagram'da aylık abonelik başlatan ilk Türk olan Şeyma Subaşı kazandığı para ile gündeme gelmeye devam ediyor.
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, ikinci evliliğini Mısırlı iş insanı Meedo ile yapmak için gün sayıyor.
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Özel hayatını abonelerine açan Subaşı paraya para demiyor.
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66.99 TL abonelik ücreti ile yola başlayan Şeyma Subaşı zam yaptı. Yeni ücret 119.99 TL oldu.
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Ünlü isme 200 bin kişi abone oldu.
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