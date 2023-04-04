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  4. Abonelik ücretine zam yapan Şeyma Subaşı'nın yeni kazancı dudak uçuklattı

Abonelik ücretine zam yapan Şeyma Subaşı'nın yeni kazancı dudak uçuklattı

Instagram'da aylık abonelik başlatan ilk Türk olan Şeyma Subaşı kazandığı para ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Abonelik ücretine zam yapan Şeyma Subaşı'nın yeni kazancı dudak uçuklattı - Resim: 1

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, ikinci evliliğini Mısırlı iş insanı Meedo ile yapmak için gün sayıyor.

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Abonelik ücretine zam yapan Şeyma Subaşı'nın yeni kazancı dudak uçuklattı - Resim: 2

Özel hayatını abonelerine açan Subaşı paraya para demiyor. 

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Abonelik ücretine zam yapan Şeyma Subaşı'nın yeni kazancı dudak uçuklattı - Resim: 3

66.99 TL abonelik ücreti ile yola başlayan Şeyma Subaşı zam yaptı. Yeni ücret 119.99 TL oldu.

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Abonelik ücretine zam yapan Şeyma Subaşı'nın yeni kazancı dudak uçuklattı - Resim: 4

Ünlü isme 200 bin kişi abone oldu.

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