Acemi Cadı'nın Rüya'sı İrem Erkaya yeni imajı ile olay oldu
Merve Boluğur'un başrolünde yer aldığı Acemi Cadı dizisinin Rüya'sı İrem Erkaya'nın yeni imajı olay oldu. İşte yıldız oyuncunun son hali...
Bir döneme damga vuran Merve Boluğur'un başrolünü paylaştığı Acemi Cadı dizisinin yıldızları sosyal medyada merak konusu oldu.
Üzerinden yıllar geçmesine rağmen oyuncu kadrosuyla çok konuşulan dizide Rüya karakterine can veren İrem Erkaya'nın yeni imajı olay oldu.
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İşte Erkaya'nın son hali...
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