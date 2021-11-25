Acemi Cadı'nın Rüya'sı İrem Erkaya yeni imajı ile olay oldu

Bir döneme damga vuran Merve Boluğur'un başrolünü paylaştığı Acemi Cadı dizisinin yıldızları sosyal medyada merak konusu oldu.

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen oyuncu kadrosuyla çok konuşulan dizide Rüya karakterine can veren İrem Erkaya'nın yeni imajı olay oldu.