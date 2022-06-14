Acemi Cadı'nın Tuğçe'si yıllara meydan okuyor! ''İnsan hiç mi değişmez''
Ekran macerası kısa sürmesine rağmen dönemin sevilen dizilerden biri olan Acemi Cadı'da Tuğçe karakterini canlandıran Billur Yazgan'ın son hali görenleri şaşırttı. 36 yaşındaki Yazgan, takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.
2006-2007 yılları arasında ekrana gelen Acemi Cadı dizisinin şımarık kızı Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Billur Yazgan, yıllar geçse de değişmeyen görünümüyle herkesi şaşırttı.
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Papatyam, Yabancı Damat ve Şöhret gibi dizilerde de rol alan 36 yaşındaki Billur Yazgan, 2012 yılında dünyaevine girdikten sonra ekranlardan uzak kalmıştı.
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Bir çocuk sahibi Yazgan, şimdilerde reklam filmi ve çocuk filmlerinde rol almaya devam ediyor.
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Aradan geçen 17 yıla rağmen hiç değişmeyen Billur Yazgan, takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.
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