''Acı var mı acı'' sözleriyle hafızalarda yer eden Reha Muhtar'ın son hali şaşırttı
Özellikle 2000'li yılların başında, adından sıklıkla söz ettiren ünlü haber sunucusu Reha Muhtar, son haliyle dikkat çekiyor.
62 yaşında ünlü televizyoncu Reha Muhtar, kendine has haber sunumuyla bir dönem Show TV ekranlarında fırtınalar estirmişti.
Uzun süredir ekrana çıkmayan ünlü sunucu, kendini babalığa adadı. Ünlü sanatçı Nilüfer'le birlikte evlat edindikleri kızı Ayşe Nazlı ve Deniz Uğur ile birlikteliğinden ikizleri olan Reha Muhtar, tüm vaktini çocuklarına adadı.
REHA MUHTAR KİMDİR?
Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959 tarihinde İstanbul'da doğdu. Liseye kadar TED Ankara Koleji'nde okudu. Ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nu bitirdi.
Kariyerine 1983 yılında Milliyet gazetesinde muhabir olarak başlayan Muhtar; TRT 1, CNN International, Kanal D, Star TV, Show TV gibi birçok medya kuruluşunda ana haber sunucusu ve haber genel yayın yönetmeni olarak çalıştı.