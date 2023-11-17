Açlık Oyunları geri döndü: İşte haftanın yeni sinema filmleri
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5 film vizyona girdi. İşte 17 Kasım Cuma itibariyle vizyona giren filmler...
Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı
Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Macera
Yönetmen: Francis Lawrence
Oyuncular: Tom Blyth, Ashley Liao, Rachel Zegler
"Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı",Yakın bir gelecekte Kuzey Amerika kuraklık ve arkasından gelen yangın ve kıtlıklarla zayıflayarak çökmüş; yerini bir başkent ve 12 eyaletten oluşan Panem adında bir ülkeye bırakmıştır.
Yakışıklı ve çekici bir genç olan Coriolanus Snow, Capitol'de gözden düşen, solmakta olan bir soyun son umududur. Onun hayatı, 10. Açlık Oyunları için mentor olarak seçildiğinde değişir. Snow, yoksul 12. Bölge'nin haraç kızı Lucy Gray Baird'e akıl hocalığı yapmakla görevlendirildiğinde büyük bir paniğe kapılır. Ancak Lucy, hasat töreni sırasında söylediği şarkıyla tüm dikkatleri üzerine çeker. Bu durumun ardından Snow, durumu lehine çevirebileceğine inanmaya başlar. Güçlerini birleştiren Snow ve Lucy'nin hayatta kalmak için zamana karşı yarışı, sonunda kimin ötücü kuş, kimin yılan olduğunu ortaya çıkaracaktır.
Meksika Açmazı
Tür: Komedi
Oyuncular: Mesut Süre, Fazlı Polat, Anlatanadam
"Meksika Açmazı", aldıkları bir iş teklifi üzerine farklı motivasyonlarla Kapadokya'ya giden Meksika Açmazı ekibi, ardı arkası kesilmeyen komik olayların içerisinde birbirleriyle olan ilişkilerini sorguladıkları birçok açmaza düşerler. Dostlukları aşk, para, kıskançlık ve entrikalarla sınanır.
Kediler Müzede
Tür: Animasyon
Yönetmen: Vasiliy Rovenskiy
Oyuncular: Irina Kireeva, Roman Kurtsyn, Pavel Priluchnyy
Şatoda yaşayan uysal bir kedi olan Vincent, şatoyu sel basınca zor durumda kalır. Bu durum üzerine akıllı bir fare olan Maurice, Vincent'ı kurtarır. Antik ve eski bir piyano içine saklanan ikili, piyanonun sele kapılmasıyla kendilerini denizde bulurlar.
Cin Gelini
Tür: Korku
Yönetmen: Kadir Ergin
Oyuncular: Hazal Pekgöz, İlayda Esmer, Kuntberk Alptemoçin
"Cin Gelini", araştırma yapmak için gittikleri köyde kendilerini beklenmedik olayların içerisinde bulan arkeoloji öğrencisi Selin ve araştırma grubunun hikayesini konu ediyor.