Açlık Oyunları geri döndü: İşte haftanın yeni sinema filmleri

Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı

Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Macera

Yönetmen: Francis Lawrence

Oyuncular: Tom Blyth, Ashley Liao, Rachel Zegler

"Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı",Yakın bir gelecekte Kuzey Amerika kuraklık ve arkasından gelen yangın ve kıtlıklarla zayıflayarak çökmüş; yerini bir başkent ve 12 eyaletten oluşan Panem adında bir ülkeye bırakmıştır.

Yakışıklı ve çekici bir genç olan Coriolanus Snow, Capitol'de gözden düşen, solmakta olan bir soyun son umududur. Onun hayatı, 10. Açlık Oyunları için mentor olarak seçildiğinde değişir. Snow, yoksul 12. Bölge'nin haraç kızı Lucy Gray Baird'e akıl hocalığı yapmakla görevlendirildiğinde büyük bir paniğe kapılır. Ancak Lucy, hasat töreni sırasında söylediği şarkıyla tüm dikkatleri üzerine çeker. Bu durumun ardından Snow, durumu lehine çevirebileceğine inanmaya başlar. Güçlerini birleştiren Snow ve Lucy'nin hayatta kalmak için zamana karşı yarışı, sonunda kimin ötücü kuş, kimin yılan olduğunu ortaya çıkaracaktır.