Acun Ilıcalı, 18 yaşına giren kızı Yasemin için yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti

1989-1993 yılları arasında evli kaldığı Seda Başbuğ'dan Banu adında bir kızı olan Acun Ilıcalı, 2003'te Zeynep Yılmaz ile nikâh masasına oturdu, bu evlilikten Leyla ve Yasemin adında iki kızı dünyaya geldi. İkinci eşinden 2016'da boşanıp, 2017'de Şeyma Subaşı ile hayatını birleştiren Ilıcalı'nın bu evliliğinden de Melisa adında bir kızı var.