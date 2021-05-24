Acun Ilıcalı açıkladı: 7 Haziran'da başlıyor
'Survivor 2021' nedeniyle yarışmanın çekimlerinin gerçekleştiği Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, yeni projesini sosyal medya hesabından duyurdu.
Şu sıralar 'Survivor 2021' yarışması ile gündemde olan TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, medyanın ardından şimdi de eğitim sektörüne adım attı.
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51 yaşındaki ünlü televizyoncu, Sarıyer’de bulunan özel bir üniversitede 'AcunMedya Akademi' ismi altında eğitim bölümü açtı.
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7 Haziran’da eğitime başlayacak olan ‘AcunMedya Akademi’; televizyon, gastronomi ve dijital bölümleriyle hizmet verecek.
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Instagram'da yeni projesini duyuran Ilıcalı, "Hayalim İşim Olsun diyenler, AcunMedya Akademi'ye başvurarak geleceklerine yön verme ve ayrıcalıklı bir dünyaya adım atma imkanını yakalayabilirler" ifadelerini kullandı.
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