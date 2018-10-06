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  3. 06 Ekim 2018 13:58

Acun Ilıcalı açıkladı ! Survivor 2019'un detayları belli oldu

Acun Ilıcalı Survivor 2019'un merakla beklenen konseptini açıkladı.

Acun Ilıcalı açıkladı ! Survivor 2019'un detayları belli oldu

TV 8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programının canlı yayınına katılan Acun Ilıcalı, Survivor 2019'un Türkiye Yunanistan takımları arasında olacağını ifade etti.

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Acun Ilıcalı açıkladı ! Survivor 2019'un detayları belli oldu

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına göre; Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan takımları tamamen yeni yarışmacılardan oluşacak.

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Acun Ilıcalı açıkladı ! Survivor 2019'un detayları belli oldu

Ilıcalı'nın Survivor 2019 hakkında şu bilgileri verdi: "Survivor'da konseptimiz bu sene Türkiye Yunanistan olacak. Aynı anda iki ülkede yayın olacak ve aynı gece yayınlanacak."

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Acun Ilıcalı açıkladı ! Survivor 2019'un detayları belli oldu

"Ortak yayın olmayacak. Programların montajları farklı olacak, onların programında hayatları daha çok ekrana gelecek. Ancak oyunlar aynı olacak. Bir adada Türkler diğer adada Yunanlılar olacak ve kıyasıya bir mücadele yaşanacak"

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