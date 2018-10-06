Acun Ilıcalı açıkladı ! Survivor 2019'un detayları belli oldu
Acun Ilıcalı Survivor 2019'un merakla beklenen konseptini açıkladı.
TV 8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programının canlı yayınına katılan Acun Ilıcalı, Survivor 2019'un Türkiye Yunanistan takımları arasında olacağını ifade etti.
Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına göre; Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan takımları tamamen yeni yarışmacılardan oluşacak.
Ilıcalı'nın Survivor 2019 hakkında şu bilgileri verdi: "Survivor'da konseptimiz bu sene Türkiye Yunanistan olacak. Aynı anda iki ülkede yayın olacak ve aynı gece yayınlanacak."