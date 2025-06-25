Acun Ilıcalı ile Eser Yenenler'in Müge Anlı ile Güven Bana performansı olay oldu
ATV ekranlarında ünlü sunucu Müge Anlı'nın sunumuyla yayınlanan Güven Bana adlı yarışma programında Acun Ilıcalı ile Eser Yenenler'in yarıştığı bölümde Acun Ilıcalı'nın yanıtları hem Müge Anlı'yı hem stüdyodaki hem de ekranları başındaki izleyiciyi hayretler içinde bıraktı.
ATV ekranlarının yeni yarışması Güven Bana’nın ikinci ünlü konukları Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler oldu.
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Güven Bana'nın dün akşamki bölümünde yarışan ikili hem şaşırttı hem de izleyenleri kahkahaya boğdu.
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Ekrana gelen bir futbol sorusunda Acun Ilıcalı’nın gösterdiği performans ise sosyal medyaya damga vurdu.
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Acun Ilıcalı 'FIFA Dünya Kupası tarihinde hangi iki ülkenin A milli erkek futbol takımı üst üste ikişer kere şampiyon olmuştur?' sorusunu hiç düşünmeden cevapladı.
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