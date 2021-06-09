Acun Ilıcalı müjdeyi verdi! Masterchef ekrana dönüyor: Jüri kadrosu belli oldu

TV8'in seyirciyi ekran başına kilitleyen MasterChef Türkiye programının yeni sezonuyla ilgili ilk bilgiler geldi.

Acun Ilıcalı yapımcılığı ve hakemliğinde TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma Survivor yarışması tüm hızıyla devam ederken finale sayılı günler kaldı. En az oyu olarak adaya Steven'ın veda etmesiyle finale bir adım daha yaklaşıldı.