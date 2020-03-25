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  3. 25 Mart 2020 13:55

Acun Ilıcalı Survivor için kararını verdi

Survivor 2020, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Corona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada uçuşların büyük ölçüde iptal olmasıyla birlikte yarışmanın çekildiği Dominik'e de Türkiye'den gidiş gelişler durduruldu.

Acun Ilıcalı Survivor için kararını verdi

Survivor 2020, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Corona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada uçuşların büyük ölçüde iptal olmasıyla birlikte yarışmanın çekildiği Dominik'e de Türkiye'den gidiş gelişler durduruldu.

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Acun Ilıcalı Survivor için kararını verdi

Gönüllüler takımından Meryem'in sakatlığı hakkında konuşan Acun Ilıcalı, adaya yeni bir yarışmacı gelemeyeceği için iki takım arasındaki dengenin nasıl sağlayacağını anlattı.

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Acun Ilıcalı Survivor için kararını verdi

Ünlü televizyoncu, dizinden sakatlanan ve oyunlardan uzak kalan Meryem'in bir kez daha kontrole gideceğini söyledi. Doktor Metin Kuş'un kararı ise başarılı yarışmacının Survivor'daki kaderini belli edecek.

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Acun Ilıcalı Survivor için kararını verdi

Acun Ilıcalı, Meryem'in Survivor'dan ayrılması durumunda takımların dengesinin korunması açısından, iki takım arasında transfer yapılabileceğini duyurdu.

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