Acun Ilıcalı Survivor için kararını verdi
Survivor 2020, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Corona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada uçuşların büyük ölçüde iptal olmasıyla birlikte yarışmanın çekildiği Dominik'e de Türkiye'den gidiş gelişler durduruldu.
Survivor 2020, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Corona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada uçuşların büyük ölçüde iptal olmasıyla birlikte yarışmanın çekildiği Dominik'e de Türkiye'den gidiş gelişler durduruldu.
Gönüllüler takımından Meryem'in sakatlığı hakkında konuşan Acun Ilıcalı, adaya yeni bir yarışmacı gelemeyeceği için iki takım arasındaki dengenin nasıl sağlayacağını anlattı.
Ünlü televizyoncu, dizinden sakatlanan ve oyunlardan uzak kalan Meryem'in bir kez daha kontrole gideceğini söyledi. Doktor Metin Kuş'un kararı ise başarılı yarışmacının Survivor'daki kaderini belli edecek.