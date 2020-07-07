Acun Ilıcalı'dan sürpriz transfer
Acun Ilıcalı'nın TV8'nin ikinci dizisi olacak ''Kırmızı Oda'' için Songül Öden ile anlaştığı iddia edildi.
TV8'de Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrolünde olduğu 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinin başarısı Acun Ilıcalı'yı harekete geçirdi.
Ilıcalı, yeni bir dizi araştırmasına girdi. Kanalında yarışma programlarına yer vermeyi tercih eden Acun Ilıcalı, yayın politikasında yenilik yapmaya başladı.
Songül Öden'in başrolünde olacağı 'Kırmızı Oda' adlı dizinin TV8 ekranlarında yeni sezonla beraber yer alması bekleniyor.