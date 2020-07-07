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  3. 07 Temmuz 2020 14:12

Acun Ilıcalı'dan sürpriz transfer

Acun Ilıcalı'nın TV8'nin ikinci dizisi olacak ''Kırmızı Oda'' için Songül Öden ile anlaştığı iddia edildi.

Acun Ilıcalı'dan sürpriz transfer

TV8'de Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrolünde olduğu 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinin başarısı Acun Ilıcalı'yı harekete geçirdi.

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Acun Ilıcalı'dan sürpriz transfer

Ilıcalı, yeni bir dizi araştırmasına girdi. Kanalında yarışma programlarına yer vermeyi tercih eden Acun Ilıcalı, yayın politikasında yenilik yapmaya başladı.

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Acun Ilıcalı'dan sürpriz transfer

Songül Öden'in başrolünde olacağı 'Kırmızı Oda' adlı dizinin TV8 ekranlarında yeni sezonla beraber yer alması bekleniyor.

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Acun Ilıcalı'dan sürpriz transfer

Dizinin yapımcılarının Songül Öden ile görüşmelerini sürdürdüğü ve anlaşmaya varmak üzere oldukları öğrenildi.

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