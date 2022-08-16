Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile fotoğrafına Şeyma Subaşı'dan olay hamle

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisine kaldığı yerden devam eden Şeyma Subaşı gündem olmaya devam ediyor. Boşandıktan sonra farklı kişilerle mutlu bir birliktelik yaşayan eski eşlerden Şeyma, Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla ile bir karesini beğendi.