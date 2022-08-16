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  4. Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile fotoğrafına Şeyma Subaşı'dan olay hamle

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile fotoğrafına Şeyma Subaşı'dan olay hamle

Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı'nın fotoğrafına beklenmedik bir beğeni geldi.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile fotoğrafına Şeyma Subaşı'dan olay hamle - Resim: 1

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisine kaldığı yerden devam eden Şeyma Subaşı gündem olmaya devam ediyor. Boşandıktan sonra farklı kişilerle mutlu bir birliktelik yaşayan eski eşlerden Şeyma, Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla ile bir karesini beğendi.

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile fotoğrafına Şeyma Subaşı'dan olay hamle - Resim: 2

Şeyma'nın bu hamlesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile fotoğrafına Şeyma Subaşı'dan olay hamle - Resim: 3

Önceki gün Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın Şeyma Subaşı'nın Ilıcalı ve kızının fotoğrafına yaptığı yorum nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti. Bu paylaşım da söz konusu iddiaya cevap oldu.

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile fotoğrafına Şeyma Subaşı'dan olay hamle - Resim: 4
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