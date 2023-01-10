Acun'dan Survivor'a iki bomba isim!
Survivor'ın başlamasına kısa bir süre kalmışken, yarışmaya sonradan dahil olacak iki isim açıklandı.
Türkiye'de uzun zamandır sevilerek izlenen Survivor, yeni sezonunda da izleyicilere heyecanlı vakit geçirtecek.
Buse Plan, Halil İbrahim Göker, Berdan Mardini ve Alper Rende gibi isimlerin katılacağı Survivor 2023 sezonu, şimdiden sosyal medyada büyük ses getirdi.
Geçtiğimiz sezon düşen reytingleri toparlamak isteyen Acun Ilıcalı'nın o iki isme teklif götürdüğü öne sürüldü.
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Sosyal medyada yer alan iddiaya göre, Survivor 2021 sezonunda Gönüllüler takımında yarışan Aleyna Kalaycıoğlu ve Yiğit Poyraz, bu yıl Survivor'a yedek kadrodan katılacak.
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2021 yılında finalist koltuğunda oturan ikilinin yeniden ekranlara döneceği haberi Survivor izleyicisi tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.
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