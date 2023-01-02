Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak bambaşka biri oldu

Tuğçe Özbudak, yaptığı açıklamada; "Yeni bir estetik yaptırmadım ama yine de siz bilirsiniz. Her 2-3 ayda bir, 15 sene önceki halimle karşılaştırılmamı artık normal karşılar hale geldim. Zaten saklamıyorum yaptırdığım işlemleri. Ama her seferinde yeni bir şey yaptırmışım gibi yazılması komik. Ayrıca 15 sene önceki haliyle kim aynı kalabilir ki? Yetooo" diyerek çıkan haberlere tepki gösterdi.