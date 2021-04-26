Adeta güneş gibi parladılar! İşte 2021 Oscar Ödülleri'nin en şıkları
Amerikan sinemasının en prestijli ödülü olarak kabul edilen Oscar Ödülleri 93. kez sahiplerini bulurken geceye şık kıyafetleriyle ünlü isimler damga vurdu.
Vanessa Kirby
Her zaman şık gördüğümüz Vanessa Kirby ödül töreninin tartışmasız en şık ünlüsü arasındaydı yine. Vanessa Kirby, Gucci tasarımlı elbiseyle törene katıldı.
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Laura Dern
Laura Dern, Oscar de la Renta tasarımına ait elbise tercih etti.
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Halle Berry
Yeni imajıyla ve sevgilisiyle törende boy gösteren Halle Berry, Dolce&Gabbana kıyafet tercih etti. Ünlü oyuncunun bu tercihi ise pek beğenilmedi desek yeridir.
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Zendaya
Gecenin en şık ünlüsü olarak hafızalara kazındı güzeller güzeli oyuncu. Valentino Haute Couture tasarımlı sarı elbisesiyle güneş gibiydi kırmızı halıda.
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