Adı Enes Batur'la aşk iddialarına karışan fenomenden şaşırtan itiraf: Sadece 10 TL değerinde...
YouTuber Enes Batur ile adı aşk iddialarına karışan Alaca, iddiaları net bir şekilde yalanladı.
TikTok'ta en sevilen isimlerinden biri olan Yaren Alaca, Fezi Altun ve Seçkin Süngüç’ün YouTube’da yayınlanan ‘Bize Kaldı’ programına katıldı. Hakkında merak edilen sorulara yanıt veren Alaca’nın ünlü olma açıklaması dikkatleri çekti.
18 yaşında olmasına rağmen 4.9 milyon takipçisi bulunan Yaren Alaca, TikTok’la birlikte popülerlik kazandı.
İlk videosunu babasının 10 TL değerindeki web camı ile çektiğini söyleyen Alaca, “Küçüklüğümden beri içimde ünlü olma merakı vardı. 4. sınıfa giderken bir YouTube videosu yükledim. Babamın aldığı 10 TL’lik bir webcam’im vardı. Videoda okuldan gelmişim, üstümde üniformamla seyahat kabı yapıyordum. TikTok’a 2019’da başladım” dedi.
2 yıl içinde TikTok hesabının büyümesinden sonra şarkı çıkarttığını anlatan Alaca, “Benim de ‘Gözler Üzerimde’ diye bir şarkım var. Bazıları içerik için, bazıları da gerçekten şarkı çıkartmak istediği için yapıyor. Bu güzel bir şey aslında. Ama yine sonunda yine biz linç yiyoruz. ‘Size mi kaldı şarkı çıkartmak’ diye. Aslında ben küçüklüğümden beri şarkı söylüyorum. İkinci şarkım da bitti sayılır.” diye konuştu.