Adı Enes Batur'la aşk iddialarına karışan fenomenden şaşırtan itiraf: Sadece 10 TL değerinde...

2 yıl içinde TikTok hesabının büyümesinden sonra şarkı çıkarttığını anlatan Alaca, “Benim de ‘Gözler Üzerimde’ diye bir şarkım var. Bazıları içerik için, bazıları da gerçekten şarkı çıkartmak istediği için yapıyor. Bu güzel bir şey aslında. Ama yine sonunda yine biz linç yiyoruz. ‘Size mi kaldı şarkı çıkartmak’ diye. Aslında ben küçüklüğümden beri şarkı söylüyorum. İkinci şarkım da bitti sayılır.” diye konuştu.