Adile Naşit ölüm yıldönümünde anılıyor
Türk sinema oyuncusu, tiyatro sanatçısı ve televizyon sanatçısı Adile Naşit, bugün 34'üncü ölüm yıldönümünde anılıyor.
Türk sinema oyuncusu, tiyatro sanatçısı ve televizyon sanatçısı Adile Naşit, bugün 34'üncü ölüm yıldönümünde anılıyor. Türk sinema ve televizyon dünyasına adını yazdıran, "kuzucuklarım" repliğiyle bir neslin hatıralarına kazınan sanatçı, Adile Naşit kimdir, ne zaman öldü gibi sorularla mercek altına alınıyor. İşte Adile Naşit'in filmleri, ailesi ve hayatı hakkında detaylar…
Adile Naşit ya da gerçek adıyla Adela Özcan, 17 Haziran 1930'da İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Boyu 1.49 olan, 71 kilo ağırlığındaki Naşit, Türk sinema oyuncusu, tiyatro sanatçısı ve televizyon sunucusudur. Tiyatrocu bir aileden gelen Adile Naşit'in babası komedyen Komik-i Şehir Naşit, annesi de tiyatro oyuncusu Amelya Hanım'dır. Amelya Hanım, anne tarafından Ermeni, baba tarafından Rum'dur. Dedesi Kemani Yorgo Efendi, anneannesi ise zamanının meşhur kantocularından olup lakabı Küçük Verjin'dir. Ağabeyi Selim Naşit ve 1950'de evlendiği ilk eşi Ziya Keskiner de tiyatro sanatçısıdır. Adile Naşit, eşi Ziya Keskiner'in Temmuz 1982'deki ölümünden sonra 16 Eylül 1983 tarihinde Cemal İnce (1928-2015) ile gizlice evlendi.
Adile Naşit, 16 yaşındaki oğlu Ahmet'i 16 Haziran 1966 tarihinde kaybetti. Kalbi delik olan Ahmet'in kalp ameliyatı başarılı geçmesine rağmen sonrasında fenalaşarak komaya girdi ve kurtarılamadı. Oyunlarında ve sinema filmlerindeki anne tiplemesi, kendine has üslubu ve kahkahası, onu Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına yerleştirmiştir. Adile Naşit canlandırdığı anne karakterleri nedeniyle 1985 yılında Yılın Annesi seçilmiştir.
Tek çocuğu Ahmet'i kaybettikten sonra iyice çocuklara yöneldi. Masalcı Teyze; TRT'de 1980 yılında TRT Ankara Televizyonu prodüktörlerinden İlhan Şengün'ün (1946-2003) yapımcısı olduğu Uykudan Önce isimli çocuk programıyla birlikte masalcı teyze diye anılmaya başladı. Masal ve öykü anlattığı bu program tek kanallı televizyon döneminde çocuklar tarafından büyük ilgi görmüştür.