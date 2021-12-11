Adile Naşit ölüm yıldönümünde anılıyor

Adile Naşit ya da gerçek adıyla Adela Özcan, 17 Haziran 1930'da İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Boyu 1.49 olan, 71 kilo ağırlığındaki Naşit, Türk sinema oyuncusu, tiyatro sanatçısı ve televizyon sunucusudur. Tiyatrocu bir aileden gelen Adile Naşit'in babası komedyen Komik-i Şehir Naşit, annesi de tiyatro oyuncusu Amelya Hanım'dır. Amelya Hanım, anne tarafından Ermeni, baba tarafından Rum'dur. Dedesi Kemani Yorgo Efendi, anneannesi ise zamanının meşhur kantocularından olup lakabı Küçük Verjin'dir. Ağabeyi Selim Naşit ve 1950'de evlendiği ilk eşi Ziya Keskiner de tiyatro sanatçısıdır. Adile Naşit, eşi Ziya Keskiner'in Temmuz 1982'deki ölümünden sonra 16 Eylül 1983 tarihinde Cemal İnce (1928-2015) ile gizlice evlendi.