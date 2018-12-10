Adili Tıp uzmanları: Sıla'nın darp raporu kabul edilemez
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı uzmanları, Sıla'nın darp raporunun tıbben kabul edilemeyeceğini belirtti.
Sabah Gazetesi'nden Ömer Karahan'ın haberine göre; Ahmet Kural'ın avukatı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'na başvurarak; Sıla'nın, olaydan iki gün sonra özel bir hastaneden aldığı raporun incelenmesini istedi.
Uzmanlar; savcılığa darp iddiasıyla başvuran Sıla'nın fotoğraflarına da bakarak, vücudundaki şiddet bulgularını ve olayın meydana geliş şeklini araştırdı.