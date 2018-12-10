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  3. 10 Aralık 2018 10:15

Adili Tıp uzmanları: Sıla'nın darp raporu kabul edilemez

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı uzmanları, Sıla'nın darp raporunun tıbben kabul edilemeyeceğini belirtti.

Adili Tıp uzmanları: Sıla'nın darp raporu kabul edilemez

Sabah Gazetesi'nden Ömer Karahan'ın haberine göre; Ahmet Kural'ın avukatı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'na başvurarak; Sıla'nın, olaydan iki gün sonra özel bir hastaneden aldığı raporun incelenmesini istedi.

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Adili Tıp uzmanları: Sıla'nın darp raporu kabul edilemez

Uzmanlar; savcılığa darp iddiasıyla başvuran Sıla'nın fotoğraflarına da bakarak, vücudundaki şiddet bulgularını ve olayın meydana geliş şeklini araştırdı.

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Adili Tıp uzmanları: Sıla'nın darp raporu kabul edilemez

Raporun, adli tıbbi değerlendirmeye uygun olup olmadığına da bakıldı.

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Adili Tıp uzmanları: Sıla'nın darp raporu kabul edilemez

Yapılan incelemeden; Sıla'nın uzun süreli fiziksel şiddete uğradığı iddiasını çürüten bir sonuç çıktı.

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