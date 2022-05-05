Adını Feriha Koydum Halil'in son hali şaşırttı: ''Feriha şimdi bin pişman!''
Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı Adını Feriha Koydum dizisinde Halil karakterine hayat veren Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali şaşırttı.
Başrollerini Vahide Perçin, Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy ve Metin Çekmez'in paylaştığı Adını Feriha Koydum ilk bölümü 2011 yılında seyirciyle buluşmuştu.
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Kapıcı Zehra'nın kızıyla olan hayalleri ve kızının üniversite sınavında ülkenin seçkin üniversitelerinden birini burslu olarak kazanmasını ele alan dizi seyirciyi ekran başına kilitlemişti.
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Türkiye'deki başarısının yanı sıra dizi onlarca ülkede yayınlanarak büyük bir başarı göstermişti.
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Hazal Kaya'nın canlandırdığı Feriha Yılmaz karakteri dizininin ilk sezonunda Halil'le nişanlanmıştı
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