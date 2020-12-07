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  3. 07 Aralık 2020 10:16

Adını Feriha Koydum'un Lara'sı yeni dizisi için 21 kilo verdi!

Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek yeni dizisi Sol Yanım için büyük bir değişim geçirdi. Yeniden ekranlara dönen genç oyuncu verdiği kilolarla adeta bir afete dönüştü.

Adını Feriha Koydum'un Lara'sı yeni dizisi için 21 kilo verdi!

'Adını Feriha Koydum' ve 'Güllerin Savaşı' gibi dizilerde rol alan Feyza Civelek yakında ekrana gelecek yeni projesi Sol Yanım'da 'Nazlım' karakteri ile dizide kilit rollerden birini canlandıracak. 

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Adını Feriha Koydum'un Lara'sı yeni dizisi için 21 kilo verdi!

Genç oyuncu, yeni projesi için 78 kilodan 57 kiloya düşerek bambaşka bir görüntüye sahip oldu.

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Adını Feriha Koydum'un Lara'sı yeni dizisi için 21 kilo verdi!

Civelek, "Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum" diye konuştu.

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Adını Feriha Koydum'un Lara'sı yeni dizisi için 21 kilo verdi!

Başrollerde zayıf oyuncuların tercih edilmesiyle ilgili de konuşan Civelek "Oyuncu dediğin kilolu da olabilir, her şekilde oynayabilir ama bizim ülke şartlarımızda görselliğe çok önem veriliyor" dedi.

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