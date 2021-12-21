Adını Feriha Koydum’un Halil'i son haliyle şaşırttı

Show Tv’de yayınlandığı dönemde ekranda fırtına gibi esen Adını Feriha Koydum dizisinin tekrarları bile izleyici çekmeye devam ediyor. Başrollerini Hazal Kaya ile Çağatay Ulusoy’un paylaştığı dizide Halil karakteriyle rol alan Ufuk Tan Altunkaya, Instagram hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulunuyor.