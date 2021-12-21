Adını Feriha Koydum’un Halil'i son haliyle şaşırttı
Türk televizyonlarının unutulmaz dizilerinden biri olarak hafızalara kazınan Adını Feriha Koydum’da Halil karakteriyle izleyicileri çileden çıkaran Ufuk Tan Altunkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik ve yapımcılık da yapan Altınkaya, mütevazi hayatıyla takipçilerinden beğeni topluyor.
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Show Tv’de yayınlandığı dönemde ekranda fırtına gibi esen Adını Feriha Koydum dizisinin tekrarları bile izleyici çekmeye devam ediyor. Başrollerini Hazal Kaya ile Çağatay Ulusoy’un paylaştığı dizide Halil karakteriyle rol alan Ufuk Tan Altunkaya, Instagram hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulunuyor.
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Adını Feriha Koydum izleyicilerini çileden çıkaran ve zaman zaman korku saçan saplantılı aşık Halil karakteriyle hafızalara kazınan Ufuk Tan Altunkaya’yı normal hayatında gören şaşırp kalıyor.
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Dizide Hazal Kaya'nın hayat verdiği Feriha'ya kafayı takan ve ölümüne sebep olan Halil, izleyicilere korku dolu anlar yaşatmıştı.
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