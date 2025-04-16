Adli kontrolle serbest bırakılan Merve Taşkın imza vermeyi unuttu
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından 'Müstehcenlik' suçlamasıyla ev hapsi cezası verilen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a, 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmış ardından da adli kontrolle serbest kalmıştı. Ancak Merve Taşkın'ın imza vermeyi unuttuğu ortaya çıktı.
Türkiye'nin Onlyfans modeli olan ve daha önce müstehcen paylaşımları nedeniyle yargılanarak beraat eden sosyal medya fenomeni Merve Taşkın şimdi de "14 Şubat Sevgililer Günü" teklifiyle ortalığı karıştırmıştı.
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle gözaltına alınmıştı.
Taşkın, paylaşımında “14 Şubat’ta yalnız olanlara akşam yemeği için kız arkadaş olabilirim. Ücret: 400.000 TL” ifadelerini kullanmıştı.
Gelen şikayetler üzerine gözaltına alınan Taşkın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verilmişti. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Taşkın hakkında “müstehcenlik” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.