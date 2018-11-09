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  3. 09 Kasım 2018 10:10

Adriana Lima gözyaşlarıyla veda etti

Adriana Lima Victoria’s Secret podyumunda son kez yürüdü...

Adriana Lima gözyaşlarıyla veda etti

Dünyanın en büyük şovlarından biri olan Victoria’s Secret defilesi; Londra, Paris ve Şangay’dan sonra New York’a geri döndü. 190’dan fazla ülkede yayınlanacak defilede Adriana Lima podyumunda son kez yürüdü.

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Adriana Lima gözyaşlarıyla veda etti

Ünlü modelin 19. yürüyüşü beyaz bir meleğin vedası gibiydi. Lima, son yürüyüşünde göz yaşlarına hakim olamadı.

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Adriana Lima gözyaşlarıyla veda etti

Victoria’s Secret’ın “en uzun süre çalışan modeli” olan Lima, firma için ilk kez 1999 yılında podyuma çıkmıştı.

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Adriana Lima gözyaşlarıyla veda etti

Ünlü model sosyal medya hesabından da bir mesaj paylaşarak “Sevgili Victoria, beni dünyaya gösterdiğin, sırlarını paylaştığın uçmayı öğrenmem için kanatlar verdiğin için teşekkür ediyorum. Tabi dünyanın en güzel hayranlarının sevgisi için de” yazdı.

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