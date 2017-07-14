Adriana Lima ile Metin Hara Bodrum sokaklarında el ele

4 gün boyunca günde sadece yaklaşık 4 saat dışarı çıkan çift geri kalan zamanlarını evde geçiriyor. Yaklaşık 19 saat evden çıkmayan aşıklar ilk gün Göltürkbükü sahilinde akşam yemeği yemişti. 2’inci gün ise Yalıkavak sahilinde balık yiyen Lima ve Hara bugün de Gümüşlük’de bir restoran da yemek yedi.