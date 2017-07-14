Adriana Lima ile Metin Hara Bodrum sokaklarında el ele
İlişkileri ile dünya gündemine bomba gibi düşen Adriana Lima ve Metin Hara Bodrum sokaklarında el ele dolaşarak romantik bir gece yaşadı.
Geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı’nda öpüşürken görüntülenen Adriana Lima ve Metin Hara Bodrum’a tatile gelmişti. Türkiye’nin ve Dünyanın magazin gündemini değiştiren aşıklar dün gece akşam yemeği yemek için Gümüşlük mahallesinde bir restorana gitti.
Gazetecilerin takip etmediğini anlayan aşıklar Gümüşlük’ün turistlik çarşısına indi. Dükkanlara teker teker gezen Lima ve Hara çifti alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. Gümüşlük sokaklarında el ele, kol kola dolaşan aşılar günler sonra Bodrum’u gezme fırsatı buldu. Hara, bir çift gül aldığı, çiçeği burnunda sevgilisi Lima’ya Bodrum’un tarihini de anlattı.
19 Saat villadan çıkmıyorlar
10 Temmuz Pazartesi günü Bodrum’da bir çiftlik evine yerleşen Dünyaca ünlü model Adriana Lima ve yazar Metin Hara evden dışarı çıkmıyor. Gazetecilerin yoğun ilgisi ile karşılanan aşıklar kaldıkları çiftlikten burunlarının ucunu bile çıkarmadı.
4 gün boyunca günde sadece yaklaşık 4 saat dışarı çıkan çift geri kalan zamanlarını evde geçiriyor. Yaklaşık 19 saat evden çıkmayan aşıklar ilk gün Göltürkbükü sahilinde akşam yemeği yemişti. 2’inci gün ise Yalıkavak sahilinde balık yiyen Lima ve Hara bugün de Gümüşlük’de bir restoran da yemek yedi.