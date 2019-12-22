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  3. 22 Aralık 2019 13:28

Adriana Lima: İşte inandığım tek gerçek aşk !

Son birkaç yıldır önce Metin Hara ardından Emir Uyar ile yaşadığı aşkla gündem olan dünyaca ünlü model Adriana Lima, sosyal medyada ''tek gerçek aşkını'' paylaştı.

Adriana Lima: İşte inandığım tek gerçek aşk !

38 yaşındaki model Adriana Lima, son Instagram paylaşımıyla eski aşklarını da "tarihe gömdü."

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Adriana Lima: İşte inandığım tek gerçek aşk !

Son olarak Türk iş adamı Emir Uyar ile ondan önce de Metin Hara ile aşk yaşayan, gönül defterine bir evliliğin yanı sıra birçok ünlü sevgili sığdıran Lima, tek gerçek aşkının ne olduğunu sosyal medyadan duyurdu.

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Adriana Lima: İşte inandığım tek gerçek aşk !

Adriana Lima, kızları Valentina ve Sienna ile birlikte havalimanında çekilen bir pozunu "İnandığım tek gerçek aşk.. Geri kalanı tarih" notuyla paylaştı.

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Adriana Lima: İşte inandığım tek gerçek aşk !

Birçok takipçisi de bu paylaşıma hem beğeni yağdırdı hem de "aynı fikirde olduğunu" belirtti.

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