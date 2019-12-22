Adriana Lima: İşte inandığım tek gerçek aşk !
Son birkaç yıldır önce Metin Hara ardından Emir Uyar ile yaşadığı aşkla gündem olan dünyaca ünlü model Adriana Lima, sosyal medyada ''tek gerçek aşkını'' paylaştı.
Son olarak Türk iş adamı Emir Uyar ile ondan önce de Metin Hara ile aşk yaşayan, gönül defterine bir evliliğin yanı sıra birçok ünlü sevgili sığdıran Lima, tek gerçek aşkının ne olduğunu sosyal medyadan duyurdu.
Adriana Lima, kızları Valentina ve Sienna ile birlikte havalimanında çekilen bir pozunu "İnandığım tek gerçek aşk.. Geri kalanı tarih" notuyla paylaştı.