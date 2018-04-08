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  3. 08 Nisan 2018 16:45

Adriana Lima: Özlüyorum seni suç ortağım

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, Türk sevgilisini Metin Hara ile çekildiği fotoğrafı ''Özlüyorum seni suç ortağım'' notuyla paylaştı.

Adriana Lima: Özlüyorum seni suç ortağım

Dünyaca ünlü Victoria’s Secret modeli Adriana Lima, yazar Metin Hara ile olan aşkına dair sosyal medyadan paylaşım yapmaya devam ediyor.

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Adriana Lima: Özlüyorum seni suç ortağım

Zaman zaman haklarında ayrılık haberleri çıkan, bazen de reklam birlikteliği iddiaları ortaya atılan çiftten yeni bir Instagram paylaşımı geldi.

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Adriana Lima: Özlüyorum seni suç ortağım

Kısa bir süre önce evlilik yolunda ilerlediği sevgilisi Hara’ının ailesiyle tanışan Adriana Lima, sosyal medya hesabından Hara ile çektiği bir selfiesini paylaştı ve altına “Özlüyorum seni suç ortağım” notunu düştü.

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Adriana Lima: Özlüyorum seni suç ortağım

Adriana Lima, son olarak Hara’nın New York’ta yapacağı etkinliğin tanıtımını, sevgi cümleleriyle Instagram’dan yapmıştı.

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