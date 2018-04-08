Adriana Lima: Özlüyorum seni suç ortağım
Dünyaca ünlü model Adriana Lima, Türk sevgilisini Metin Hara ile çekildiği fotoğrafı ''Özlüyorum seni suç ortağım'' notuyla paylaştı.
Dünyaca ünlü Victoria’s Secret modeli Adriana Lima, yazar Metin Hara ile olan aşkına dair sosyal medyadan paylaşım yapmaya devam ediyor.
Zaman zaman haklarında ayrılık haberleri çıkan, bazen de reklam birlikteliği iddiaları ortaya atılan çiftten yeni bir Instagram paylaşımı geldi.
Kısa bir süre önce evlilik yolunda ilerlediği sevgilisi Hara’ının ailesiyle tanışan Adriana Lima, sosyal medya hesabından Hara ile çektiği bir selfiesini paylaştı ve altına “Özlüyorum seni suç ortağım” notunu düştü.