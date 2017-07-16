Adriana Lima tek başına ABD'ye döndü
Metin Hara ile yaşadığı ilişki ile basının ilgi odağı haline gelen ünlü manken Adriana Lima, ABD'ye gitti.
Sevgilisi Metin Hara ile birlikte havalimanı kapısına kadar gelen Lima, burada sevgilisinden ayrılarak içeri yalnız girdi.
Türk Hava Yolları'na ait uçakla ABD'ye giden Lima Türkiyeyi çok sevdiğini söyledi. Ünlü manken kendisini görüntüleyen gazetecileri cep telefonu ile çekti.
BODRUM TATİLİ DÜN BİTMİŞTİ
Adriana Lima ile yazar Metin Hara dün saat 15.35’te, Milas-Bodrum Havalimanı’ndan İstanbul’a hareket eden THY uçağı ile tatilini sonlandırmıştı. Lima ve Hara, çiftlik evinden ayrılmadan önce kurum çalışanlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek vedalaşmıştı. Daha sonra çift Milas-Bodrum Havalimanı’na geçti.