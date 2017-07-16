Adriana Lima tek başına ABD'ye döndü

BODRUM TATİLİ DÜN BİTMİŞTİ



Adriana Lima ile yazar Metin Hara dün saat 15.35’te, Milas-Bodrum Havalimanı’ndan İstanbul’a hareket eden THY uçağı ile tatilini sonlandırmıştı. Lima ve Hara, çiftlik evinden ayrılmadan önce kurum çalışanlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek vedalaşmıştı. Daha sonra çift Milas-Bodrum Havalimanı’na geçti.