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  3. 16 Temmuz 2017 13:40

Adriana Lima tek başına ABD'ye döndü

Metin Hara ile yaşadığı ilişki ile basının ilgi odağı haline gelen ünlü manken Adriana Lima, ABD'ye gitti.

Adriana Lima tek başına ABD'ye döndü

Sevgilisi Metin Hara ile birlikte havalimanı kapısına kadar gelen Lima, burada sevgilisinden ayrılarak içeri yalnız girdi.

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Adriana Lima tek başına ABD'ye döndü

Türk Hava Yolları'na ait uçakla ABD'ye giden Lima Türkiyeyi çok sevdiğini söyledi. Ünlü manken kendisini görüntüleyen gazetecileri cep telefonu ile çekti.

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Adriana Lima tek başına ABD'ye döndü

BODRUM TATİLİ DÜN BİTMİŞTİ

Adriana Lima ile yazar Metin Hara dün saat 15.35’te, Milas-Bodrum Havalimanı’ndan İstanbul’a hareket eden THY uçağı ile tatilini sonlandırmıştı. Lima ve Hara, çiftlik evinden ayrılmadan önce kurum çalışanlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek vedalaşmıştı. Daha sonra çift Milas-Bodrum Havalimanı’na geçti.

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Adriana Lima tek başına ABD'ye döndü

Havalimanında X-Ray cihazından geçen ve üstü aranan Lima’nın boynunda, Metin Hara’nın hediye ettiği ve üzerinde iki çift ile ağaçların bulunduğu ’Sevgi Ormanı’ isimli kolye görüldü.

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