Adriana Lima, Türk sevgilisini öpmelere doyamadı
Aşkları gündeme bomba gibi düşen Metin Hara ile Adriana Lima Bodrum tatiline tam gaz devam ediyor.
Victoria Secret meleklerinden, Brezilyalı manken Adriana Lima ile yazar ve kişisel gelişim uzmanı Metin Hara'nın aşk yaşamaya başladığı önceki gün ortaya çıkmıştı. Çiftin sürekli öpüşürken yakalanmasına bir yenisi daha eklendi. Havuz başında güneşlenen Adriana'yı sevgilisi öpmelere doyamadı.
Metin Hara dün sabah ahvaltı sırasında sevgilisine kolye hediye etti. Adriana’nın teşekkürü ateşli bir öpücük oldu.
Çift, kaldıkları çiftlik evinin bahçesinde Posta'dan Ali Keser tarafından dudak dudağa görüntülendi.