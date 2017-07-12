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  3. 12 Temmuz 2017 08:02

Adriana Lima, Türk sevgilisini öpmelere doyamadı

Aşkları gündeme bomba gibi düşen Metin Hara ile Adriana Lima Bodrum tatiline tam gaz devam ediyor.

Adriana Lima, Türk sevgilisini öpmelere doyamadı

Victoria Secret meleklerinden, Brezilyalı manken Adriana Lima ile yazar ve kişisel gelişim uzmanı Metin Hara'nın aşk yaşamaya başladığı önceki gün ortaya çıkmıştı. Çiftin sürekli öpüşürken yakalanmasına bir yenisi daha eklendi. Havuz başında güneşlenen Adriana'yı sevgilisi öpmelere doyamadı.

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Adriana Lima, Türk sevgilisini öpmelere doyamadı

Metin Hara dün sabah ahvaltı sırasında sevgilisine kolye hediye etti. Adriana’nın teşekkürü ateşli bir öpücük oldu.

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Adriana Lima, Türk sevgilisini öpmelere doyamadı

Çift, kaldıkları çiftlik evinin bahçesinde Posta'dan Ali Keser tarafından dudak dudağa görüntülendi.

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Adriana Lima, Türk sevgilisini öpmelere doyamadı

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Lima ve erkek arkadaşı Metin Hara, konakladıkları Dereköy Mahallesi'ndeki çiftlik evinden akşam yemeği için bir araçla ayrıldı.

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