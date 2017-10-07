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  3. 07 Ekim 2017 12:47

Adriana Lima ve Metin Hara aşkı tam gaz

Yaz ayında başlayan aşklarıyla sadece Türkiye'de değil dünya magazin gündeminde de yankı uyandıran Adriana Lima ve Metin Hara spor salonu çıkışında görüntülendi.

Adriana Lima ve Metin Hara aşkı tam gaz

Kasım ayının son günlerinde Şangay’da düzenlenecek olan Victoria’s Secret defilesinde podyuma çıkacak olan Adriana Lima spor çalışmalarına ağırlık verdi.

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Adriana Lima ve Metin Hara aşkı tam gaz

Neredeyse haftanın altı günü spor salonuna giden 36 yaşındaki Adriana Lima çalışmalarını yalnız başın yapmadı.

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Adriana Lima ve Metin Hara aşkı tam gaz

Lima’yı bir an olsun bile yalnız bırakmayan 35 yaşındaki yazar Metin Hara da onunla birlikte spor yaptı.

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Adriana Lima ve Metin Hara aşkı tam gaz

Yol boyunca el ele ilerleyen çiftin birbirine olan aşk dolu bakışları da objektiflere böyle yansıdı.

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