Adriana Lima ve Metin Hara aşkı tam gaz
Yaz ayında başlayan aşklarıyla sadece Türkiye'de değil dünya magazin gündeminde de yankı uyandıran Adriana Lima ve Metin Hara spor salonu çıkışında görüntülendi.
Kasım ayının son günlerinde Şangay’da düzenlenecek olan Victoria’s Secret defilesinde podyuma çıkacak olan Adriana Lima spor çalışmalarına ağırlık verdi.
Neredeyse haftanın altı günü spor salonuna giden 36 yaşındaki Adriana Lima çalışmalarını yalnız başın yapmadı.
Lima’yı bir an olsun bile yalnız bırakmayan 35 yaşındaki yazar Metin Hara da onunla birlikte spor yaptı.