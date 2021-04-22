Adriana Lima yeni aşka yelken açtığını duyurdu

Sosyal medyada gündem olan karenin üzerine, 'Küçük Prens'ten alıntı yapan 39 yaşındaki model, "İşte benim sırrım, çok basit: İnsan iyi ve doğru olanı ancak yüreğiyle görebilir. Gözler gerçeği göremez" notunu yazdı.