Adriana Lima yeni aşka yelken açtığını duyurdu
Türk yazar Metin Hara ile bir buçuk yıl aşk yaşayan Adriana Lima ayrıldıktan uzun bir süre sonra yeni bir aşka yelken açtı.
Adriana Lima, 12.7 milyon takipçili Instagram hesabının hikaye bölümünden sır gibi sakladığı sevgilisiyle el el tutuştukları bir anın fotoğrafını yayınladı.
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Sosyal medyada gündem olan karenin üzerine, 'Küçük Prens'ten alıntı yapan 39 yaşındaki model, "İşte benim sırrım, çok basit: İnsan iyi ve doğru olanı ancak yüreğiyle görebilir. Gözler gerçeği göremez" notunu yazdı.
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Gizemli sevgilisi merak konusu olan Adriana Lima'nın, İspanyolca olarak "Seni seviyorum" sözlerini de paylaşımına eklemesi dikkat çekti.
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Adriana Lima ile Türk yazar Metin Hara'nın 1.5 yıl süren aşkı çok konuşulmuştu. İkili, Temmuz 2017'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapmıştı.
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