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  3. 25 Nisan 2019 17:36

ADriana Lime her şeyi unuttu ! Bir tek onu unutamadı

Adriana Lima Metin Hara’dan vazgeçti, Türk kahvesinden vazgeçemedi.

ADriana Lime her şeyi unuttu ! Bir tek onu unutamadı

Adriana Lima Metin Hara’dan vazgeçti, Türk kahvesinden vazgeçemedi. Brezilyalı model, sevgilisi Metin Hara sayesinde tanıştığı Türk kahvesini çok sevdi.

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ADriana Lime her şeyi unuttu ! Bir tek onu unutamadı

Adriana Lima, geçen aylarda ayrıldığı Metin Hara’yı maziye gömdü. Ayrılıktan hemen sonra Hara’yı Instagram’da takipten çıkaran Brezilyalı model, birlikte çekilmiş olduğu tüm fotoğrafları da profilinden kaldırmıştı.

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ADriana Lime her şeyi unuttu ! Bir tek onu unutamadı

Victoria's Secret'ın 37 yaşındaki eski meleği bir yılı aşkın süredir Metin Hara ile birlikteydi…

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ADriana Lime her şeyi unuttu ! Bir tek onu unutamadı

Aşkları tüm dünya basınında çok konuşulan aşıklar, reklam birlikteliği mi değil mi sorusunu da beraberinde getirmişti.

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