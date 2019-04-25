ADriana Lime her şeyi unuttu ! Bir tek onu unutamadı
Adriana Lima Metin Hara’dan vazgeçti, Türk kahvesinden vazgeçemedi.
Adriana Lima Metin Hara’dan vazgeçti, Türk kahvesinden vazgeçemedi. Brezilyalı model, sevgilisi Metin Hara sayesinde tanıştığı Türk kahvesini çok sevdi.
Adriana Lima, geçen aylarda ayrıldığı Metin Hara’yı maziye gömdü. Ayrılıktan hemen sonra Hara’yı Instagram’da takipten çıkaran Brezilyalı model, birlikte çekilmiş olduğu tüm fotoğrafları da profilinden kaldırmıştı.
Victoria's Secret'ın 37 yaşındaki eski meleği bir yılı aşkın süredir Metin Hara ile birlikteydi…