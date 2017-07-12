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  3. 12 Temmuz 2017 17:05

Adriana Lima ve Metin'den ilk mesaj

Türk yazar Metin Hara ile yaşadığı aşkla gündem yaratan Adriana Lima'dan ilk mesaj geldi.

Adriana Lima ve Metin'den ilk mesaj

Hara ile birlikte Bodrum'da bir villada tatil yapan Lima, Instagram sayfasında üzerinde bir kadın ve bir erkek çizimi olan bir çay fincanının fotoğrafını paylaştı.

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Adriana Lima ve Metin'den ilk mesaj

Ünlü model paylaşımının yanına da "Aşkla çay" notunu yazdı. Lima'nın bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum almaya başladı.

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Adriana Lima ve Metin'den ilk mesaj

Lima'nın aşk yaşamaya başladığı Türk yazar Metin Hara da kendi Instagram sayfasında yine üzerinde el ele tutuşmuş bir kadın ve bir erkek çizimi bulunan bir fincanın fotoğrafını paylaştı.

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Adriana Lima ve Metin'den ilk mesaj

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