Adriana Lima ve Metin'den ilk mesaj
Türk yazar Metin Hara ile yaşadığı aşkla gündem yaratan Adriana Lima'dan ilk mesaj geldi.
Hara ile birlikte Bodrum'da bir villada tatil yapan Lima, Instagram sayfasında üzerinde bir kadın ve bir erkek çizimi olan bir çay fincanının fotoğrafını paylaştı.
Ünlü model paylaşımının yanına da "Aşkla çay" notunu yazdı. Lima'nın bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum almaya başladı.
Lima'nın aşk yaşamaya başladığı Türk yazar Metin Hara da kendi Instagram sayfasında yine üzerinde el ele tutuşmuş bir kadın ve bir erkek çizimi bulunan bir fincanın fotoğrafını paylaştı.