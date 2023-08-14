Afra Saraçoğlu tanga bikinisiyle plajı yaktı geçti!
Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Afra Saraçoğlu, Yunanistan tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun tanga bikinisiyle verdiği poz çok konuşuldu.
Yalı Çapkını dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Afra Saraçoğlu, yaz aylarını bolca tatil yaparak geçiriyor.
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Önümüzdeki günlerde çekimlere başlayacak olan oyuncu, son çıktığı Yunanistan tatilinde tanga bikinisiyle verdiği bir fotoğrafı yayınlayarak dikkatleri üzerine çekti.
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Haziran ayında çıktığı tatilde rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le öpüşürken görüntülenmesiyle ilişkisi ifşa olan Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a gitti.
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Demir'le haklarında çıkan ayrılık iddiasıyla ilgili sessiz kalan güzel oyuncu 8,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından "Bir dahaki sefere görüşürüz Yunanistan" diyerek tatil pozunu yayınladı.
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