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  4. Afra Saraçoglu ve Mert Ramazan Demir dudak dudağa sobelendi

Afra Saraçoglu ve Mert Ramazan Demir dudak dudağa sobelendi

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, denizde dudak dudağa yakalandı.

Afra Saraçoglu ve Mert Ramazan Demir dudak dudağa sobelendi - Resim: 1

2018'de aşk yaşamaya başlayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, 2022'de ilişkilerini sonlandırmıştı. Yazıcıoğlu ile 5 yıl önce rol aldığı bir filmin setinde tanışan Saraçoğlu'nun birlikteliğinin 'ihanet' nedeniyle bittiği ileri sürülmüştü.

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Afra Saraçoglu ve Mert Ramazan Demir dudak dudağa sobelendi - Resim: 2

Afra Saraçoğlu’nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le samimi görüntüler vermesinin çiftin ayrılmasına neden olduğu konuşuluyordu.

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Afra Saraçoglu ve Mert Ramazan Demir dudak dudağa sobelendi - Resim: 3

"ARKADAŞIMIZ" DEDİ, SONRA SİLDİ

Yazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında "Normal bir ilişkiydi yaşandı ve bitti. Mert Ramazan, bizim arkadaşımız. Hiç insanların düşündüğü gibi bir şey yok. Afra ile yapamadık, beraber son verdik" açıklamasında bulunmuştu. Ancak Yazıcıoğlu, mart ayında da sosyal medya hesabından Mert Ramazan Demir'i silmişti. Bu hamle aşk söylentilerini daha da alevlendirmişti.

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Afra Saraçoglu ve Mert Ramazan Demir dudak dudağa sobelendi - Resim: 4

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bu açıklamalarının ardından aşk dedikoduları sonunda belgelendi. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu tatilde görüntülendi.

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