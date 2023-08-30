Afra Saraçoğlu yine çok cesur! Sütyensiz pozunu paylaştı
Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı sütyensiz pozuyla olay oldu.
Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile dudak dudağa yakalanarak magazin gündemine bomba gibi düşen Afra Saraçoğlu, cesur paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.
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Dizisinin çekimleri başlayan ve yeni sezona da bomba gibi girmeye hazırlanan Saraçoğlu, son sosyal medya paylaşımıyla olay oldu.
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Afra'dan sütyensiz poz
Afra Saraçoğlu son olarak iç çamaşırının üzerine sütyensiz giydiği ceketle verdiği pozu, paylaşınca gündem oldu.
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Instagram'ın hikaye kısmından paylaşılan poza hayranlarından, kalpli emojiler geldi.
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