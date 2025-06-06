Afra Saraçoğlu Yunanistan'ın tatil cenneti adasından olay pozlar
Ekranların güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu Kurban Bayramı tatili için gittiği Yunanistan'ın Patmos Adası'ndan yaptığı paylaşımlarla ortalığı karıştırdı.
Ekranların final yapan sevilen yapımlarından Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteri ile büyük başarı yakalayan Afra Saraçoğlu'nun Amerika'nın ardından son durağı Yunanistan'ın Patmos Adası oldu.
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Hem iş hem de tatil için önce Amerika'ya giden Afra Saraçoğlu, Kurban Bayramı tatili için ise Türkiye'nin Ege komşusu Yunanistan'ı seçti.
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Arkadaşlarıyla Yunanistan'ın Patmos Adası'na giden Afra Saraçoğlu Patmos tatilinden yaptığı cesur paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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Patmos Adası'nda güneşin ve denizin tadını çıkardığı anlara ait kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Saraçoğlu, gönderisine de "Ahhhh, asla unutmayacağım, beni kutsuyorsun Patmos!" notunu düştü.
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