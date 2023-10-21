Afra Saraçoğlu'ndan 20 milyonluk imza
Ekranların güzel oyuncusu Afra Afra Saraçoğlu’nun son olarak imza attığı reklam çalışmasından kazanacağı ücret dudak uçuklattı.
Reyting rekortmeni dizi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği Seyran karakteriyle son derece popüler bir isim haline gelen Afra Saraçoğlu, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkat çekmeye devam ediyor.
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Yalı Çapkını’nda Mert Ramazan Demir ile başrolü paylaşan Afra Saraçoğlu Seyran karakteriyle adından söz ettiriyor. Güzel oyuncu bu defa da reklam kazancıyla olay oldu.
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Güzel oyuncunun yeni bir reklam anlaşmasına imza attığı ortaya çıktı. Duru güzelliğiyle hayranlık uyandıran Saraçoğlu, ünlü bir bakım ve güzellik markasının yüzü oldu.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı oyuncunun kampanya için rekor bir ücrete, 20 milyon TL’ye imza attığı konuşuluyor.
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