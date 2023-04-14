  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Afra Saraçoğlu'ndan rol arkadaşı için dikkat çeken sözler

Afra Saraçoğlu'ndan rol arkadaşı için dikkat çeken sözler

Galatasaray Üniversitesi İşletme Kulübü’nün düzenlediği 'En Ödül Töreni'nde ödül alan Afra Saraçoğlu, "Partnerim Mert Ramazan Demir'e çok teşekkür ediyorum. O olmasaydı olmazdı" dedi.

Afra Saraçoğlu'ndan rol arkadaşı için dikkat çeken sözler - Resim: 1

Galatasaray Üniversitesi İşletme Kulübü’nün bu yıl 17’ncisini düzenlediği ‘En Ödül Töreni’ dün akşam yapıldı.

1 / 61
Afra Saraçoğlu'ndan rol arkadaşı için dikkat çeken sözler - Resim: 2

Törende ‘En İyi Çıkış Yapan Dizi Oyuncusu’ ödülüne layık görülen ‘Yalı Çapkını’ dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu, konuşmasında partnerine teşekkür etti.

2 / 61
Afra Saraçoğlu'ndan rol arkadaşı için dikkat çeken sözler - Resim: 3

Saraçoğlu, “Çok teşekkür ederim beni bu ödüle layık gördüğünüz için. Partnerim Mert Ramazan Demir’e de çok teşekkür ediyorum. O olmasaydı olmazdı” ifadelerini kullandı.

3 / 61
Afra Saraçoğlu'ndan rol arkadaşı için dikkat çeken sözler - Resim: 4

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği ‘Yalı Çapkını’ da ‘En İyi Dizi’ seçildi.

4 / 61