Afra Saraçoğlu'ndan rol arkadaşı için dikkat çeken sözler
Galatasaray Üniversitesi İşletme Kulübü’nün düzenlediği 'En Ödül Töreni'nde ödül alan Afra Saraçoğlu, "Partnerim Mert Ramazan Demir'e çok teşekkür ediyorum. O olmasaydı olmazdı" dedi.
Galatasaray Üniversitesi İşletme Kulübü’nün bu yıl 17’ncisini düzenlediği ‘En Ödül Töreni’ dün akşam yapıldı.
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Törende ‘En İyi Çıkış Yapan Dizi Oyuncusu’ ödülüne layık görülen ‘Yalı Çapkını’ dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu, konuşmasında partnerine teşekkür etti.
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Saraçoğlu, “Çok teşekkür ederim beni bu ödüle layık gördüğünüz için. Partnerim Mert Ramazan Demir’e de çok teşekkür ediyorum. O olmasaydı olmazdı” ifadelerini kullandı.
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Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği ‘Yalı Çapkını’ da ‘En İyi Dizi’ seçildi.
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