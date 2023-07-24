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Afra Saraçoğlu'ndan tatil pozları

Bodrum’a giden oyuncu Afra Saraçoğlu, tatil karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

Afra Saraçoğlu'ndan tatil pozları - Resim: 1

Son yılların beğenilen genç kadın oyuncularından biri de Afra Saraçoğlu. 25 yaşındaki Saraçoğlu, 2017 yılında televizyon ekranlarının sevilen dizisi Fazilet Hanım ve Kızları’nda Ece karakterinde hayat verdi.

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Afra Saraçoğlu'ndan tatil pozları - Resim: 2

Buradaki başarılı performansıyla göz dolduran oyuncu ardından marka yüzü oldu.

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Afra Saraçoğlu'ndan tatil pozları - Resim: 3

PAYLAŞIMLARI GÜNDEM OLUYOR

Kısa sürede kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı. Şimdilerde Yalı Çapkını dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Saraçoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

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Afra Saraçoğlu'ndan tatil pozları - Resim: 4

BODRUM POZLARINI PAYLAŞTI

Yaşadığı aşklarla da gündemden düşmeyen oyuncu, dizinin sezon finali yapmasıyla soluğu Bodrum tatilinde aldı. O anlarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Tatil süresince renkli karelerini paylaşan Saraçoğlu’na kısa sürede beğeni yağdı.

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