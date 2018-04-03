Afrika'da Tolgahan Sayışman izdihamı
Türk dizilerinin popüler olduğu Angola'ya giden Tolgahan Sayışman, havaalanında izdihama neden oldu.
‘Asla Vazgeçmem’in yayınlandığı Afrika ülkelerinden Angola’yı ziyaret eden Tolgahan Sayışman’ı görmek isteyenler havaalanında izdihama neden oldu.
HAYRANLARI DAVET ETTİ
HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, başrolü Amine Gülşe ile paylaştığı ‘Asla Vazgeçmem’ ile Afrika’da ciddi bir hayran kitlesi edinen Tolgahan Sayışman, yoğun istek üzerine hayranlarıyla buluşmak için Angola’nın başkenti Luanda’ya gitti.