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  3. 03 Nisan 2018 12:18

Afrika'da Tolgahan Sayışman izdihamı

Türk dizilerinin popüler olduğu Angola'ya giden Tolgahan Sayışman, havaalanında izdihama neden oldu.

Afrika'da Tolgahan Sayışman izdihamı

‘Asla Vazgeçmem’in yayınlandığı Afrika ülkelerinden Angola’yı ziyaret eden Tolgahan Sayışman’ı görmek isteyenler havaalanında izdihama neden oldu.

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Afrika'da Tolgahan Sayışman izdihamı

Dünyanın dört bir yanına ihraç edilen Türk dizileri Afrika’yı da etkisi altına aldı.

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Afrika'da Tolgahan Sayışman izdihamı

HAYRANLARI DAVET ETTİ
HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, başrolü Amine Gülşe ile paylaştığı ‘Asla Vazgeçmem’ ile Afrika’da ciddi bir hayran kitlesi edinen Tolgahan Sayışman, yoğun istek üzerine hayranlarıyla buluşmak için Angola’nın başkenti Luanda’ya gitti.

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Afrika'da Tolgahan Sayışman izdihamı

Sayışman, büyük bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı.

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