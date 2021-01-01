Ağabeyini kaybeden Cansu Taşkın'ın paylaşımına tepki yağdı
Geçtiğimiz ay ağabeyini koronavirüs nedeniyle kaybeden model Cansu Taşkın'ın yeni yıl paylaşımı sosyal medyada olay oldu. Takipçileri ''Ağabeyinin 40'ı daha çıkmadı, bu nasıl poz?'' diye tepki gösterdi.
Ünlü isimler yılbaşını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. O isimlerden biri de geçtiğimiz ay ağabeyini koronavirüsten kaybeden Cansu Taşkın'dı.
Taşkın'ın paylaşımına kısa sürede beğeni yağarken bir takipçisi ünlü modeli pozundan dolayı eleştirdi. Takipçi "Ağabeyini ne çabuk unuttun. Yazık daha 40'i çıkmadan açık resimler..." yorumuyla modeli adeta yerin dibine soktu.