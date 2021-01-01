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  3. 01 Ocak 2021 14:49

Ağabeyini kaybeden Cansu Taşkın'ın paylaşımına tepki yağdı

Geçtiğimiz ay ağabeyini koronavirüs nedeniyle kaybeden model Cansu Taşkın'ın yeni yıl paylaşımı sosyal medyada olay oldu. Takipçileri ''Ağabeyinin 40'ı daha çıkmadı, bu nasıl poz?'' diye tepki gösterdi.

Ağabeyini kaybeden Cansu Taşkın'ın paylaşımına tepki yağdı

Ünlü isimler yılbaşını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. O isimlerden biri de geçtiğimiz ay ağabeyini koronavirüsten kaybeden Cansu Taşkın'dı.

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Ağabeyini kaybeden Cansu Taşkın'ın paylaşımına tepki yağdı

Güzel model kırmızı süper mini elbisesiyle verdiği pozu Instagram'dan paylaştı.

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Ağabeyini kaybeden Cansu Taşkın'ın paylaşımına tepki yağdı

Taşkın'ın paylaşımına kısa sürede beğeni yağarken bir takipçisi ünlü modeli pozundan dolayı eleştirdi. Takipçi "Ağabeyini ne çabuk unuttun. Yazık daha 40'i çıkmadan açık resimler..." yorumuyla modeli adeta yerin dibine soktu.

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Ağabeyini kaybeden Cansu Taşkın'ın paylaşımına tepki yağdı

Doğum gününde evinde parti veren Cansu Taşkın'ın ağabeyi eğlenceden bir ay sonra koronavirüsten hayatını kaybetmişti.

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