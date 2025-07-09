Ahmet Çakar ile Ertem Şener Müge Anlı ile Güven Bana'yı Beyaz Futbol'a çevirdi
Ünlü sunucu Müge Anlı'nın sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Güven Bana adlı yarışma programına yarışmacı olan Ahmet Çakar ile Ertem Şener'in futbol soruları karşısındaki performansları olay oldu.
ATV ekranlarında Müge Anlı'nın sunumuyla yaz dönemine damga vuran Güven Bana adlı yarışma programının bu seferki yarışmacıları Ahmet Çakar ile Ertem Şener oldu.
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Ahmet Çakar ile Ertem Şener Güven Bana yarışmasına iddialı başlasa da karşılarına çıkan futbol sorusuyla zor anlar yaşadı.
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Usta yorumcu Ahmet Çakar, “Bu soruya doğru cevap veremezsek burada ne işimiz var?” diyerek iddiasını ortaya koydu, ancak yarışmanın ilerleyen dakikalarında iki futbol adamının sorular karşısındaki performansları olay oldu.
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İşte Güven Bana'da ekranlara damgasını vuran o anlar...
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