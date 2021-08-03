Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik evleniyor
Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik, evlilik kararı aldı. Ünlü çift, Zekeriyaköy'deki evlerini tadilata soktu.
Sıla ile ayrılığının ardından avukat Çağla Gizem Çelik ile aşk yaşamaya başlayan Ahmet Kural'dan güzel haber geldi.
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İki yıldır aşklarını gözlerden uzak yaşayan çiftin evlilik kararı aldığı öğrenildi.
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Bir süre ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, son dönemde yaptıkları paylaşımlarla gündem oldu.
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Önceki ilişkilerine kıyasla gözlerden uzakta kalmayı tercih ettiği bir beraberlik yaşayan Ahmet Kural, son olarak flaş bir karar aldı.
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